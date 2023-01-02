Киев, 2 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом 2 января сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

(сс) thomasstaub Взрыв

Он отметил, что в результате взрывов в области был поврежден объект критической инфраструктуры. О том, что это за объект и где он находится, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что ночью 2 января 40 беспилотников были направлены для атаки на город.

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