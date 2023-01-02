Японский император впервые за три года выступил с новогодним приветствием
Японцев впервые за три года пустили ко дворцу императора
Токио, 2 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Император Японии Нарухито поприветствовал подданных с балкона своего дворца 2 января впервые за три года. Традиционное новогоднее приветствие было запрещено из-за пандемии коронавируса.
Нарухито обратился к японцам, которые пришли на площадь перед императорским дворцом, из-за стекла на балконе. Его сопровождала супруга, императрица Масако, а также — впервые — дочь, 21-летняя принцесса Айко.
«Через три года я очень рад отпраздновать Новый год со всеми вами. Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим годом для всех вас», — приводит Kyodo слова императора.
Согласно традиции, ежегодно 2 января император шесть раз выходит к подданным для приветствия. В этом году японцев, желающих посетить дворец, отбирали через лотерею. Такую возможность получили 9600 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии постепенно смягчают ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19.
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