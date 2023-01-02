Токио, 2 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Император Японии Нарухито поприветствовал подданных с балкона своего дворца 2 января впервые за три года. Традиционное новогоднее приветствие было запрещено из-за пандемии коронавируса.

EPA / FRANCK ROBICHON / ТАСС Император Японии Нарухито

Нарухито обратился к японцам, которые пришли на площадь перед императорским дворцом, из-за стекла на балконе. Его сопровождала супруга, императрица Масако, а также — впервые — дочь, 21-летняя принцесса Айко.

«Через три года я очень рад отпраздновать Новый год со всеми вами. Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим годом для всех вас», — приводит Kyodo слова императора.

Согласно традиции, ежегодно 2 января император шесть раз выходит к подданным для приветствия. В этом году японцев, желающих посетить дворец, отбирали через лотерею. Такую возможность получили 9600 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии постепенно смягчают ограничения, введённые в связи с пандемией COVID-19.

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