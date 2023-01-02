Канберра, 2 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В результате столкновения двух вертолетов над восточным побережьем Австралии погибли четыре человека, сообщает издание Gold Cost Bulletin.

White House/Global Look Press Вертолет

«Четыре человека погибли… после того, как два вертолета столкнулись у города Голд-Кост», — пишет издание в Twitter.

По данным медицинских служб, также пострадали 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года в Виктории (юго-восток Австралии) разбился гражданский вертолет, в котором находились пять человек — четыре пассажира и пилот.

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