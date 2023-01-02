Вашингтон, 2 января, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Американский актёр Джереми Реннер, снявшийся в фильмах о вселенной Marvel, серьёзно пострадал в результате аварии во время уборки снега. Об этом сообщает Deadline.

EPA/ETIENNE LAURENT/ТАСС Джереми Реннер

Представитель актёра уточнил, что Реннер «находится в критическом, но стабильном состоянии». Он занимался уборкой снега и получил травмы «в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями».

Реннера доставили в больницу по воздуху. С ним находятся члены семьи.

Где именно произошла авария, не сообщается. У Реннера есть ранчо над озером Тахо в горах Сьерра-Невада. Этот регион США пострадал от недавнего зимнего шторма, названного «снежной бурей века».

51-летний актёр снимался во многих фильмах, в числе которых «Повелитель бури», «Город воров», «Эволюция Борна». Наибольшую известность ему принесла роль супергероя Клинта Бартона, он же Соколиный Глаз, в фильмах и сериале по комиксам Marvel.

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