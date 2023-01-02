Уфа, 2 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. В Башкирии 18-летний житель посёлка Иглино без водительских прав сбил трех пешеходов, один из которых скончался, сообщил 2 января начальник регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пешеходный переход

По его словам, вечером 1 января в посёлке Иглино на улице Ленина 18-летний местный житель за рулём «Гранты» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и наехал на троих пешеходов.

«В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, от полученных травм скончался на месте происшествия», — написал Севастьянов в телеграм-канале.

С различными травмами госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень. Водитель транспортного средства не имел водительских прав, по факту ДТП начато разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии с участием легкового автомобиля и тягача в Энгельсском районе Саратовской области, в результате которой погибли трое взрослых и ребенок.

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