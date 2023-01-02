Кличко заявил о 40 беспилотниках, атаковавших Киев
Мэр Кличко сообщил о 40 беспилотниках, атаковавших Киев
Киев, 2 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Ночью 40 беспилотников были направлены для атаки на Киев, все их уничтожила система ПВО. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил 2 января в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
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«По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли в Киев», — написал Кличко.
По его словам, 15 беспилотников были сбиты над соседними областями, три — над Киевской областью, ещё 22 — над самим Киевом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил о повреждениях инфраструктуры Киева в результате ночных обстрелов. В городе происходят аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты системы теплоснабжения.
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