Киев, 2 января, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Ночью 40 беспилотников были направлены для атаки на Киев, все их уничтожила система ПВО. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил 2 января в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«По информации сил ПВО, ночью 40 дронов-камикадзе шли в Киев», — написал Кличко.

По его словам, 15 беспилотников были сбиты над соседними областями, три — над Киевской областью, ещё 22 — над самим Киевом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил о повреждениях инфраструктуры Киева в результате ночных обстрелов. В городе происходят аварийные отключения электроэнергии, обесточены некоторые объекты системы теплоснабжения.

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