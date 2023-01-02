Донецк, 2 января, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 2 января в штабе территориальной обороны ДНР.

Валентин Спринчак/ТАСС Обстрел ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 1 января до 08:00 2 января, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что еще три мирных жителя получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2022 году в результате 1353 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли в общей сложности 169 человек, включая 21 ребёнка.

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