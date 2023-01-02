Киев, 2 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Почти 15 000 сигналов воздушной тревоги прозвучало за 2022 год на территории, подконтрольной киевскому режиму. Данные были опубликованы 1 января государственной пограничной службой страны в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Всего с начала спецоперации на Украине сигнал тревоги звучал 14 870 раз. При этом чаще всего в период с 24 февраля по 15 декабря воздушная тревога объявлялась на востоке страны, в центральной части страны реже и в западной части — реже всего. В столице Украины городе Киеве за это же время воздушная тревога объявлялась 628 раз.

В среднем сигнал воздушной тревоги звучал в день 47 раз, максимальный показатель — 189 раз в день: столько раз тревога была объявлена 24 августа, в день независимости Украины.