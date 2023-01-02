Москва, 2 января, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Наступивший 2023 год должен стать годом развития и годом общей Победы, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, «нам всем необходимо более эффективно работать, каждому на своём участке, чтобы это стало возможным как можно быстрее».

В целом, 2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперёд.

«Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м», — добавил он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил успехи экономики России на фоне санкций, отметив рекорды по вводу жилья, строительству дорог и сбору урожая.

В то же время эксперты полагают, что в 2023 году в России может наблюдаться экономический спад, однако прогнозы ведущих экономистов далеко не такие мрачные, как ожидалось. По прогнозам МВФ, падение ВВП в 2023 году будет не более 2,3%, а специалисты Всемирного банка и Deutsche Bank полагают, что положение будет сложным, но совсем не критическим.