Луганск, 2 января, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики десять ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по н. п. Чмыровка, Рубежное и Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (10 ракет)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Луганской Народной Республике в 2022 году в результате 1353 обстрелов со стороны киевских боевиков погибли в общей сложности 169 человек, включая 21 ребёнка.

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