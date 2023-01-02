Москва, 2 января, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Страны Запада продолжат закрывать глаза на героизацию украинского националиста Степана Бандеры, так как геополитический выбор уже сделан в пользу Украины. Об этом глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

По его словам, западные политики не собираются напоминать президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, каким Бандера видел «окончательное решение еврейского вопроса». Об этом «не вспомнят» ни в США, ни в Германии, ни даже в Израиле.

«Запад сделал геополитический выбор в пользу Украины. А потому все западные типа «идеалы» и «ценности» принесены в жертву этому выбору», — подчеркнул Пушков.

Сенатор добавил, что наблюдал это ещё в 2014 году в ПАСЕ, «не заметившей» ни государственного переворота в Киеве, ни разгула ультранационалистов, ни резни в Одессе. Все якобы незыблемые принципы были преданы в один миг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушков заявил, что действия западных стран приводят к наплыву беженцев в Европу.

Читайте также: Во Львове рождественский вертеп дополнили фигурами Байдена и Бандеры