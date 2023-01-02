Киев, 2 января, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Экономика Украины будет находиться в стадии стагнации до 2034 года, заявил бывший советник главы киевского режима Владимира Зеленского экономист Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Украина — это страна-лузер, это страна депрессивная, страна, находящаяся в энтропийной воронке, поэтому до 2034 года нечего «пиликать» о каком-то улучшении, все будет только хуже», — сказал он в своем YouTube-канале.

Также Соскин назвал Зеленского неопытным руководителем, который не переносит критику в свой адрес.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая 28 декабря с ежегодным посланием в Верховной раде, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что Украина станет лидером во многих отраслях экономики.

Также, по мнению Зеленского, Украина должна стать лидером в цифровой трансформации государства и общества.

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