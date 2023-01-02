Варшава, 2 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Поведение российских туристов, отдыхающих в Египте во время специальной военной операции, вызвало негодование у журналистки польского портала Onet Наталии Гомулки. Об этом говорится в опубликованной изданием статье.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По словам Гомулки, её заинтересовало то, как отдыхают российские граждане за рубежом в условиях западных санкций и объявленной в РФ частичной мобилизации. На одном из египетских курортов туристов из России было очень много. Гомулка раскритиковала их за чувство «превосходства над остальными» и за весёлое настроение.

«Видеть российских туристов, вовсю веселящихся на роскошных курортах, просто неприятно», — заявила Гомулка.

Польскую журналистку неприятно удивили русский язык в меню ресторанов, русские песни на вечерних мероприятиях и обращение к ней по-русски обслуживающего персонала.

Гомулка решила поговорить с российской парой на пляже и была шокирована их ответами. Так, мужчина «вскипел» после её вопроса о частичной мобилизации и «бегстве» из России, а также возмутился рассказами о якобы происходящих в стране протестах.

По словам журналистки, после этого она «старалась обходить русских стороной» и «чувствовала к ним неприязнь», а также решила в дальнейшем отдыхать там, где шансы встретить российских граждан минимальны.

Как сообщало ИА REGNUM, всплеск русофобии возник в ряде зарубежных стран из-за спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал западную русофобию проявлением расизма.

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