Вашингтон, 2 января, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Помощь западных стран Киеву прекратится в случае отсутствия военных успехов, считает бывший специальный советник по нацбезопасности экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша Майкл Аллен.

picture alliance / Consolidated / Oliver Contreras — Pool via CNP Визит президента Украины Владимира Зеленского в США

«Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — сказал он в эфире Fox News.

Также он отметил, что ни Украина, ни Россия не хотят идти на компромиссы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен продолжать оказывать помощь Киеву в долгосрочной перспективе, поскольку конфликт на украинской территории затягивается.

Он призвал убедить Москву «сесть за стол переговоров» и заставить российскую сторону «признать Украину как суверенное независимое государство в Европе».