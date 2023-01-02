Гонолулу, США, 2 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Мужчина, неудачно запустивший фейерверк, лишился нескольких зубов и получил ранение грудной клетки в городе Гонолулу в американском штате Гавайи. Об этом 2 января сообщает Hawaii News Now.

Stevebidmead Пиротехника

Инцидент произошёл в городе Гонолулу, расположенном на острове Оаху Гавайского архипелага. Запуски фейерверков на острове запрещены, однако многие нарушали запрет в новогоднюю ночь.

В частности, один мужчина, неудачно запустивший фейерверк, поступил в больницу в критическом состоянии с травмами лица, выбитыми зубами и пробитой грудной клеткой. Другой мужчина, неосторожно запустивший фейерверк возле топливного бака, получил осколочные ранения.

Всего в результате инцидентов с пиротехникой пострадали восемь человек. Кроме того, по данным службы экстренного реагирования, в новогоднюю ночь в больницы поступили 15 человек, пострадавших в результате нападений, в том числе с ножевыми ранениями, один из нападавших находится в критическом состоянии.

Директор службы экстренной помощи Гонолулу Джим Айрленд охарактеризовал новогоднюю ночь как «довольно жёсткую».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Грузии пострадали десятки человек от новогодней пиротехники.