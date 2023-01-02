Москва, 2 января, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Батарея 152-мм пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа Минобороны РФ уничтожила скопление бронированной техники киевского режима на запорожском направлении, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — сказал российский военный.

Цель была выслежена с помощью беспилотника, после чего координаты были переданы артиллеристам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе спецоперации российские расчёты орудий «Гиацинт-С» уничтожили целую батарею американских гаубиц М-777 ВСУ.

Как рассказал командир одного из орудий, в ходе контрбатарейной борьбы его расчёт смог уничтожить целую батарею американских гаубиц М-777 киевских нацистов, полностью уничтожив две из них и нанеся критический ущерб ещё двум.