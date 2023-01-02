Киев, 2 января, 2023, 08:06 — ИА Регнум. Объекты энергетической инфраструктуры были повреждены после ночных обстрелов в Киеве. Об этом 2 января сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Kyivcity.gov.ua Виталий Кличко в костюме деда Мороза

Как указал глава города, в результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры после ночного обстрела в Киеве город снова вернулся к аварийным отключениям энергоснабжения.

Также Кличко сообщил, что в Киеве есть и обесточенные объекты системы теплоснабжения. Водоснабжение жителей Киева осуществляется в штатном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве взрывы прогремели в 03:05 мск и в 03:30 мск в левобережной части города. Это была вторая волна обстрелов за минувшую ночь.