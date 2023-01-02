Анкара, 2 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. С начала 2022 года турецкими силовыми структурами на территории Турции, Северного Ирака и Северной Сирии было нейтрализовано 4009 террористов, сообщает информационное агентство Anadolu.

msb.gov.tr Турецкие солдаты

Об этом 31 декабря заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. А всего с 24 июля 2015 года нейтрализовано 37 312 террористов.

Акар подчеркнул, что проблемы обеспечения безопасности сейчас вышли для Турции на первый план. И турецкая армия готова обеспечивать безопасность границ страны и всех 85 миллионов граждан Турции.

Министр особо отметил, что Турция полна решимости и способна защитить как собственные права и интересы, так и интересы «наших кипрских братьев в Эгейском море и Восточном Средиземноморье».

Напомним, что Северный Кипр оккупирован турецкими войсками с 1974 года.