Стокгольм, 2 января, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Причины устойчивости российской экономики к западным санкциям назвал глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер 2 января в эфире шведского телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Первая причина — это всё ещё высокие доходы от экспорта энергоресурсов. Второй причиной экономист назвал грамотные действия Центробанка, который смог оперативно справиться с проблемами в финансовой сфере, возникшими после введения санкций в отношении российской банковской системы.

Третья причина, по мнению Беккера, — это опыт России, полученный в результате предыдущих кризисов. Экономист отметил, что все российские специалисты, которые были задействованы для решения возникших проблем в экономике, уже переживали ряд экономических потрясений и научились нивелировать потери от подобных кризисов. В частности, Беккер напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008–2009 годов и о кризисе в 2014-м, который спровоцировало падение цен на нефть.

«Экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций», — указал Беккер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии отметили хорошую устойчивость российской экономики в условиях санкционных ограничений, вопреки прогнозам европейских и американских экспертов.