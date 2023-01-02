Южная Корея может провести ядерные учения с США
Президент Южной Кореи заявил о консультациях с США по вопросу провидения совместных ядерных учений
Сеул, 2 января, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи ведут переговоры с правительством США по поводу совместного проведения учений с задействованием американских ядерных сил для противостояния КНДР, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью газете «Чосон Ильбо».
Он отметил, что привлечение Соединенных Штатов к защите Сеула с помощью «ядерного зонтика» или расширенного сдерживания якобы недостаточно для того, чтобы успокоить граждан Южной Кореи, взволнованных тем, что Пхеньян разрабатывает свое ядерное оружие.
Ёль подчеркнул, что южнокорейская и американская стороны должны делиться информацией, планируя и проводя учения вместе. По его словам, Вашингтон крайне положительно отнесся к идее Сеула.
Президент добавил, что обеим странам необходимо развить концепцию «совместного использования ядерного оружия» до программы, в соответствии с которой Южная Корея и США сообща занимаются как планированием работы ядерных войск, так и маневрами, подготовкой, а также другими действиями на основе обмена опытом.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские ядерные силы провели специальные учения.