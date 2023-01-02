Москва, 2 января, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы инженерно-саперных подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции появилась 2 января в телеграм-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Шаг за шагом саперы прочесывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землей», — говорится в сообщении ведомства.

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После обнаружения опасных объектов саперы устанавливают подрывной заряд и, переместившись на безопасное удаление, уничтожают находку.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября у села Горностаевка Херсонской области саперы Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся ракету «Точка-У», которую запустили киевские боевики.