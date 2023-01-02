Минобороны России показало боевую работу инженерно-саперных войск
Минобороны России показало боевую работу инженерно-саперных подразделений в зоне спецоперации
Москва, 2 января, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами боевой работы инженерно-саперных подразделений Западного военного округа в зоне специальной военной операции появилась 2 января в телеграм-канале Министерства обороны России.
«Шаг за шагом саперы прочесывают всю территорию, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землей», — говорится в сообщении ведомства.
После обнаружения опасных объектов саперы устанавливают подрывной заряд и, переместившись на безопасное удаление, уничтожают находку.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября у села Горностаевка Херсонской области саперы Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся ракету «Точка-У», которую запустили киевские боевики.