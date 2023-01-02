Горловка, ДНР, 2 января, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Город Горловка был обстрелян киевскими боевиками в ночь на 2 января. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как уточнил Приходько, киевскими боевиками был открыт огонь по Калининскому району Горловки. Прилёты снарядов ВСУ фиксируются в непосредственной близости к жилому массиву «Солнечный».

По данным мэра Горловки, в посёлке Аксёновка были в результате обстрелов обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных. Энергоснабжения лишены 1455 абонентов.

В свою очередь, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), сообщило в своём телеграм-канале, что по Калининскому району Горловки киевские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм, обстрел зафиксирован в 04:00 мск.

Ранее сообщалось, что ВСУ меньше чем за час выпустили по Донецку 28 снарядов.