Москва, 2 января, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Создание Социального фонда России, который начинает работу с 1 января, призвано упростить назначение выплат и повысить качество обслуживания российских граждан, заявил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты, декан факультета права Высшей школы экономики Вадим Виноградов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Главная цель — повысить качество обслуживания граждан. То есть происходит упрощение процедуры назначения всех положенных выплат, а не пересмотр порядка», — сказал он агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что Социальный фонд России образован путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Виноградов призвал не беспокоиться по поводу формирования новой организации, поскольку все выплаты, услуги и обязательства будут исполнены в полном объеме.

Руководитель рабочей группы отметил, что изменения не приведут к пересмотру порядка выплат, а должны только упростить процедуру их назначения. Эксперт также сообщил, что индексация пенсий в 2023 году пройдет в несколько этапов.

Так, страховые пенсии неработающих граждан повысятся с 1 января, а с 1 февраля увеличатся некоторые выплаты и компенсации. Кроме того, с 1 апреля должен произойти перерасчет страховой пенсии. Для военных пенсионеров пенсии повысятся с 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Пенсионному фонду России из федерального бюджета более 1,49 трлн рублей на социальные выплаты гражданам в конце 2022 года, а также в начале 2023 года.