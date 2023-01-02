Варшава, 2 января, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Введение евро в Хорватии не считают положительной тенденцией польские политики. Об этом 1 января заявили польские политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Хорватия с 1 января присоединилась к государствам-участникам Шенгенского договора, в стране начинает активное хождение евро, одновременно правительство отказалось от собственной валюты. Это означает, что правительство Хорватии добровольно поставило страну под власть центрального банка в Франкфурте-на-Майне.

Замглавы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак пояснил, что переходя на евро, страна заявляет таким образом о потере суверенитета. Власти Хорватии теряют возможность проводить самостоятельно денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок.

В свою очередь, экс-глава МИД Польши депутат Европарламента Радослав Сикорский считает, отметил, что для его страны евро подошло бы больше. Кроме того, Сикорский указал, что нацбанк Польши плохо справляется со своими обязанностями.