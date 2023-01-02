Брянск, 2 января, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Объект энергоснабжения был повреждён в результате атаки украинского беспилотника в Климовском районе Брянской области. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Уточняется, что ЧП произошло утром, беспилотник атаковал объект энергоснабжения и повредил его. В результате атаки жители посёлка оказались без энергоснабжения. Пострадавших в результате атаки нет.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в Брянской области действует жёлтый уровень террористической опасности, это обусловлено непосредственной близостью от границы с Украиной и постоянными обстрелами территории региона со стороны киевских боевиков. Гражданам рекомендовано проявлять бдительность, все спецслужбы работают в усиленном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле села Кистер в Брянской области.