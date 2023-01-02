Санкт-Петербург, 2 января, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Шесть человек получили травмы в результате дорожной аварии с участием каршерингового автомобиля в Санкт-Петербурге, 2 января сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошел на Октябрьской набережной. Автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Skoda.

В результате ДТП четыре человека были доставлены в медицинские учреждения. В тяжелом состоянии находится 81-летняя женщина. 23-летний мужчина, 51-летняя женщина, а также женщина 54 лет, поступили в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, еще двое пострадавших отказались от госпитализации. По предварительным данным, водитель каршерингового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в городе Кировске Ленинградской области водитель автомобиля каршеринга сбил женщину с двумя малолетними детьми. В результате происшествия один ребенок погиб. Второй находится в реанимации. У женщины перелом ноги.