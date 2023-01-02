Мелитополь, 2 января, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Как минимум два мощных взрыва прогремели в Мелитополе. Об этом 2 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, два мощных взрыва прогремели в Мелитополе и ближайшем пригороде около 01:21 мск. По словам Рогова, он очень надеется на то, что источником взрыва была сработавшая система противовоздушной обороны.

Подробности о взрывах Рогов пообещал сообщить позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Владимир Рогов сообщал о двух волнах взрывов в оккупированном киевским режимом городе Запорожье. Информация о возможных пострадавших в результате взрывов не сообщалась.