Вашингтон, 2 января, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Республиканская партия США может столкнуться с новым кризисом из-за дискуссий по поводу помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Джонатан Мартин в статье для американского издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Журналист напомнил, что старший сын бывшего главы Белого дома Дональда Трампа ранее высмеял Владимира Зеленского, назвав того «неблагодарной королевой иностранной помощи». Мартин отметил, что эта оценка вызвала резонанс в Республиканской партии.

По словам обозревателя, сторонники Трампа вступили в борьбу с теми республиканцами, которые поддерживают наращивание поддержки киевскому режиму. Автор публикации указывает также на то, что представители Республиканской партии обычно занимают «гораздо более ястребиную позицию», чем Демократическая партия.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря журналист-обозреватель Аарон Мате заявил в беседе с Fox News, что республиканцев и демократов объединила поддержка военной промышленности, которая в свете конфликта на украинской территории приносит США большие доходы.