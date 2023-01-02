Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Министр туризма нового правительства Израиля пообещал осуществить инвестиции в развитие Западного берега реки Иордан, сообщает 1 января Associated Press.

Soman Вифлеем. Западный берег реки Иордан

Хаим Кац выступил с заявлением через несколько дней после прихода к власти нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пообещавшего сделать строительство поселений на Западном берегу своим главным приоритетом. В его коалицию входят ультраправые лидеры поселенцев, занимающие высокие посты.

Кац сказал, что направит ресурсы на развитие туризма на Западном берегу. «Мы будем инвестировать в области, которые, возможно, не получили до сих пор достаточной поддержки. Например, наша местная Тоскана в Иудее и Самарии», — сказал министр, используя любимый религиозными и правыми израильтянами библейский термин для обозначения Западного берега реки Иордан.

Напомним, что Израиль захватил Западный берег во время ближневосточной войны 1967 года и построил там десятки поселений, в которых сейчас проживает около 500 000 израильтян.