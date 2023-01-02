Вашингтон, 2 января, 2023, 05:36 — ИА Регнум. По меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений на Филиппинах, 2 января сообщает на своем сайте филиппинский национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Василий Верещагин. Всемирный потоп. 1869

Ранее было известно о 46 погибших. Еще 16 человек получили травмы, а 21 — числится пропавшим без вести. В ведомстве отметили, что удар природной затронул в общей сложности более 583,4 тыс. человек в 10 регионах страны

В эвакуационные центры прибыло примерно 51,4 тыс. пострадавших от наводнений.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря телеканал Fox News передал о том, что сильнейшие дожди привели к наводнениям в северной и центральной частях американского штата Калифорния. Из-за этого было объявлено о возможной эвакуации населения на севере региона.