Москва, 2 января, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Деятельность западных стран привела к наплыву беженцев на европейский континент, 1 января написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Все новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий напомнил о событиях в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине. Он отметил, что Франция уже не может противодействовать этому напору. Пушков добавил, что Британия, несмотря на выход из ЕС, также не в состоянии справиться с указанной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал Sky News передал о том, что число нелегальных мигрантов, которые добрались до Британии через пролив Ла-Манш, выросло за 2022 год на 60%. 19 декабря председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предложил возвести заграждения и усилить контроль на границах ЕС, чтобы избежать нового миграционного кризиса.

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