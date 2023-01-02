Токио, 2 января, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Владимира Зеленского намерена пригласить Япония принять участие в саммите G7 в онлайн-формате. Об этом 2 января сообщила газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отмечается, что Япония как страна — председатель саммита «Большой семёрки» планирует создать условия для дискуссий по ситуации вокруг Украины. Участие Зеленского, по мнению организаторов, будет актуально для ознакомления с текущей ситуацией.

Поясняется, что Япония считает координацию действий по украинскому конфликту важным шагом по подготовке к потенциальному конфликту вокруг Тайваня. В Токио предполагают, что в случае эскалации конфликта на Тайване страна будет непосредственно втянута в него. Власти Японии рассчитывают нанести оперативный жёсткий ответ Китаю совместно с США и странами Европы, подобный тому, который был нанесён России.

Также для участия в саммите G7 власти Японии планируют пригласить премьера Индии Нарендру Моди, который является председателем G20 в текущем, 2023 году, а также президента Индонезии Джоко Видодо, который стал председателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, саммит стран G7 состоится 19–21 мая в Хиросиме. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в начале января планирует совершить турне по странам, которые будут принимать участие в саммите G7.