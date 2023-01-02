Каракас, 2 января, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы готова нормализовать отношения с США, 1 января заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро

По его словам, речь идет о налаживании дипломатических, консульских и политических отношений как с действующей американской администрацией, так и с будущим руководством Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Венесуэла восстановила дипломатические отношения с Колумбией. 1 января 2023 года была полностью открыта граница между этими странами.