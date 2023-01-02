Киев, 2 января, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Новая волна взрывов прогремела в Киеве. Об этом 2 января сообщил ряд СМИ, в том числе киевское издание «Зеркало недели» и телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По предварительным данным, взрывы прогремели в 03:05 мск и в 03:30 мск в левобережной части города. Уточняется, что взрывы является результатом работы системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрывах в Киеве и в Днепропетровске. По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате взрыва в Деснянском районе на левом берегу Днепра был ранен мужчина 19-ти лет. Пострадавший был госпитализирован.