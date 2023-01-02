Тайвань, 2 января, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Десятки рейсов тайваньской авиакомпании EVA Air были задержаны из-за начавшейся забастовки наземного персонала, сообщает 1 января Центральное агентство новостей Тайваня.

Eddie Maloney Самолёт авиакомпании EVA Air

Значительное количество грузчиков и уборщиков компании Evergreen Airline Services, обслуживающей самолёты EVA Air, недовольные низкими размерами выплаченных ежегодных бонусов, не вышли на работу в международном аэропорту Таоюаня.

В результате забастовки были задержаны вылет и прибытие 37 пассажирских и 10 грузовых авиарейсов, что затронуло, в общей сложности, 4100 пассажиров.

Evergreen Airline Services, чтобы компенсировать нехватку наземного персонала, обратилась за помощью к агентствам по найму, а также к другим компаниям, занимающимся наземным обслуживанием самолётов.

Напомним, что EVA Air является второй по величине авиакомпанией Тайваня. Она и Evergreen Airline Services входятть в состав тайваньского конгломерата судоходных, транспортных и сервисных компаний Evergreen Group.