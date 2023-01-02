Штат Калифорния, США, 2 января, 2023, 04:11 — ИА Регнум. Трещины возникли в стенах зданий в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в американском штате Калифорния. Об этом 1 января сообщил телеканал CNN.

aitoff Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 15 км на северо-запад от города Рио Делл (проживает около 3400 человек), и в 26 км на северо-запад от города Фортуна (проживает около 12 тыс. человек).

Как указал мэр города Рио Делл, землетрясение было «безумным», в результате подземных толчков образовались трещины в стенах домов. Глава города отметил, что специалисты начали проверку зданий, чтобы понять, насколько они безопасны и можно ли в них находиться.

Информация о пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое зарегистрировали сейсмологи в американском штате Калифорния.