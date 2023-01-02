Дамаск, 2 января, 2023, 03:51 — ИА Регнум. Двое военнослужащих погибли, двое пострадали из-за израильской ракетной атаки на Сирию. Об этом 2 января сообщает министерство обороны Сирии.

Igor Bubin Международный аэропорт Дамаск

Уточняется, что ракетный удар был нанесён со стороны Тивериадского озера около 02:00 мск по аэропорту города Дамаска и его окрестностям. В результате ракетной атаки погибли двое военнослужащих, ещё двое получили ранения.

Кроме того, отмечается, что был нанесён материальный ущерб аэропорту. Международный аэропорт Дамаска вышел из строя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Израиля нанесла ракетные удары по южной части столицы Сирии города Дамаска.