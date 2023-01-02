Мобил, США, 2 января, 2023, 03:52 — ИА Регнум. В ряде американских городов в новогоднюю ночь произошли перестрелки, приведшие к жертвам, сообщает 1 января Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

В Мобиле, штат Алабама, один человек был убит и девять ранены в результате стрельбы в нескольких кварталах от центра города, где тысячи людей вышли на улицы, празднуя встречу Нового года в рамках фестиваля Moon Pie Over Mobile.

Стрельба началась примерно за 45 минут до полуночи. Полиция пока не разглашает сведений о состоянии раненных, доставленных в больницы.

В городе Окама во Флориде в уличной перестрелке было убито двое и ранено четверо горожан. Примечательно, что в момент стрельбы на улице собралась толпа численностью около 100 человек