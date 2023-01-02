Москва, 2 января, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 января в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием», — написала российский дипломат.

Комментарий Захаровой относится к заявлению Арестовича, который сравнил ситуацию вокруг Украины с сюжетом книги английского автора Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец», написанной в жанре фэнтези.

По мнению Арестовича, на Украине нужна монархия как форма правления, поскольку это единственный способ «перебить» всё московское и начать собирать земли Рюриковичей.