Сакраменто, США, 2 января, 2023, 03:21 — ИА Регнум. В Северной Калифорнии из-за наводнения было объявлено о возможной эвакуации населения, сообщает 1 января Associated Press.

Philippe Semanaz Наводнение.

Прошедшие за последние дни на большей части территории штата сильные дожди и снегопады вызвали резкое повышение уровня вод в реках и водохранилищах. Некоторые дамбы были прорваны, и поэтому прекратилось движение транспорта на многих автомагистралях.

Самая серьёзная ситуация сложилась в сельскохозяйственных районах к югу от столицы штата, Сакраменто. Жителям населённых пунктов, расположенным в низинах, было приказано готовиться к возможной эвакуации.

Кроме того, в домах у 33 000 человек до сих пор отсутствует электричество.