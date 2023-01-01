Мехико, 2 января, 2023, 02:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 14 человек погибли в результате беспорядков в тюрьме в штате Чиуауа на севере Мексики, 1 января сообщила газета El Universal со ссылкой на местные власти.

Цитата из кф Камера 211. Реж. Луис Монсон. 2009. Испания - Франция Тюремный бунт

Инцидент произошел в городе Сьюдад-Хуарес. В числе жертв происшествия оказались десять охранников и четверо заключенных. Кроме того, еще 13 человек пострадали.

Кроме того, примерно 24 заключенных смогли сбежать. В администрации учреждения назвали ситуацию контролируемый. Власти начали расследование по факту случившихся событий.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа в тюрьме в городе Сьюдад-Хуарес мексиканского штата Чиуауа произошли столкновения между двумя конфликтующими бандами заключенных. Жертвами стычек стали трое заключенных.