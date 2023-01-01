Киев, 2 января, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Взрывы прогремели произошли в Киеве и Днепропетровске. Об этом 2 января сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Уточняется, что взрывы слышны в левобережной части Киева и в Голосеевском районе. Также два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале сообщил о взрыве в Деснянском районе города. В результате этого взрыва, по данным Кличко, пострадал мужчина 19-ти лет, он был госпитализирован.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что кроме серии взрывов в Киеве, «очень мощные прилёты» в городе Днепропетровске.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во временно оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье прогремели взрывы.