Богота, 2 января, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы и Колумбии 1 января полностью открывают границу между двумя странами, говорится в заявлении колумбийского министерства иностранных дел.

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В ведомстве отметили, что делегации обеих республик официально открыли движение по международному мосту Атанасио Хирардот. Кроме того, теперь полностью функционируют пограничные пункты Норте-де-Сантандер и Араука.

Колумбийский министр транспорта Гильермо Рейес Гонсалес отметил, что указанные шаги позволят гарантировать перемещение грузов и пассажиров, а также способствовать развитию торговли и туризма в Колумбии и Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Каракас и Богота в полном объеме восстановили дипломатические отношения между двумя странами после трехлетнего перерыва. Это произошло спустя несколько недель после инаугурации нового президента Колумбии Густаво Петро.