Нью-Йорк, США, 2 января, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Двое нью-йоркских полицейских были ранены в новогоднюю ночь во время нападения на них преступника с мачете, сообщает 1 января Associated Press.

Цитата из к/ф «Мачете». Реж. Роберто Родригес, Этан Маникис. 2010. США Человек с мачете

Преступник напал на троих полицейских после 10 часов вечера 31 декабря примерно в восьми кварталах от Тайм-сквер. Один из полицейских получил рубленную рану головы, а второй — сильный порез. Третий полицейский был вынужден применить оружие и ранить нападавшего в плечо.

После этого преступник был задержан. Им оказался 19-летний житель штата Мэн. Сейчас следствие пытается выяснить мотивы нападавшего. Существует предположение, что преступник мог придерживаться экстремистских взглядов исламского фундаментализма.