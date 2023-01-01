Запорожье, Запорожская область, 2 января, 2023, 02:28 — ИА Регнум. Взрывы прогремели во временно оккупированном киевским режимом российском городе Запорожье. Об этом 2 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Как уточнил Рогов, в городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, слышны взрывы.

«Мои земляки сообщают о как минимум трех взрывах, которые слышали запорожцы.», — написал Рогов, отметив, что в пригороде по российским беспилотникам работает система противовоздушной обороны ВСУ. По мнению Рогова, работа ПВО ВСУ «представляет наибольшую опасность для мирного населения».

Примерно через час после первого сообщения о взрывах, Рогов сообщил о новой волне взрывов в Запорожье. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге, объявленной в Киеве и Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.