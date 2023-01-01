Сухум, 2 января, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Житель города Сухума объявлен в розыск по подозрению в убийстве гражданина России в Абхазии. Об этом 1 января сообщила пресс-служба генпрокуратуры Республики.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным абхазского ведомства, инцидент произошёл около 22:20 мск 30 декабря в городе Сухуме на улице Воронова. Предполагается, что между жителем Абхазии и гражданином России произошёл конфликт, в ходе которого житель Сухума, предположительно, выстрелил во входную дверь. За дверью в момент выстрела находился 34-летний гражданин России, который скончался на месте от полученного ранения.

По данным прокуратуры, житель Абхазии действовал умышленно, осознавая, что его оппонент находится за дверью.

Сотрудники правоохранительных органов Абхазии проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого и его задержание.

По факту убийства были возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия.