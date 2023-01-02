Сеул, 2 января, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль приказал военному командованию в обязательном порядке наказывать КНДР за проводимые Пхеньяном провокации, сообщает 1 января информационное агентство Рёнхап.

U.S. Air Force Южнокорейские истребители

После того, как СМИ КНДР сообщили о призыве Ким Чен Ына к увеличению северокорейского ядерного потенциала, Юн Сок Ёль провёл в режиме видеоконференции срочное совещание с южнокорейскими генералами.

«Наши военные, безусловно, должны наказывать любые вражеские провокации твёрдой решимостью не уклоняться от войны», — заявил президент.

Он призвал генералов помнить, что только твёрдая психологическая поддержка войск и их реальная подготовка могут гарантировать надёжную безопасность.

Юн Сок Юль также предупредил, что Северная Корея может продолжать заниматься провокациями с использованием различных средств, в том числе «асимметричных инструментов», стремясь при этом продвигать свои ядерные и ракетные угрозы.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп пригрозил Пхеньяну «суровыми последствиями» и призвал в любое время ожидать северокорейских провокаций.

«Если Север совершит прямую провокацию, мы не должны колебаться в свете нашего права на самооборону и должны строго наказать его», — сказал южнокорейский министр.

Напомним, что 31 декабря и 1 января КНДР запустила четыре баллистические ракеты и испытала новейшие системы реактивного залпового огня.