Анкара, 2 января, 2023, 01:43 — ИА Регнум. По меньшей мере 33 человека, подозреваемых в террористической деятельности были задержаны в ходе операции правоохранительных органов в провинции Хатай на юго-востоке Турции, 1 января сообщила газета Sabah.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Турецкие полицейские

Речь идет о 17 боевиках группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) и 16 предполагаемых членах «Рабочей партии Курдистана» (признана в Турции террористическим объедением).

В рамках рейда силовики изъяли у задержанных дробовик, пистолеты, боеприпасы и наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к странам, которые напрямую или косвенно поддерживают террористические организации, с требованием прекратить подобную деятельность.