Киев, 2 января, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины. Об этом 2 января свидетельствуют данные онлайн-ресурса воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

На онлайн-карте тревожным красным цветом отмечены области, в которых объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги услышали жители в Киеве и Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

Данных о взрывах на территории, подконтрольной Киеву, на настоящий момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как указал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, удар высокоточным оружием большой дальности был нанесён российскими военными в ходе спецоперации по военным заводам Украины.