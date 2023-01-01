Пхеньян, 2 января, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Главе КНДР Ким Чен Ыну было продемонстрировано новейшее северокорейское реактивное оружие, сообщает 1 января пхеньянская радиостанция «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Демонстрация оружия прошла в торжественной обстановке во дворе штаб-квартиры правящей Трудовой партии Кореи в присутствии членов Политбюро и ЦК. Были показаны самоходные шестиствольные реактивные системы залпового огня калибра 600 мм. РСЗО, которых изготовлено 30 экземпляров, названы уникальными, боеспособными, надёжными и безопасными. Работники северокорейского военно-промышленного комплекса отметили, что РСЗО были преподнесены только что завершившемуся пленуму ЦК ТПК в качестве «дорогого трудового подарка». Они заявили, что северокорейская оборонная промышленность будет поддерживать «революционное дело и бесстрашную армию ТПК своими потом и кровью».

В ответной речи Ким Чен Ын оценил «незыблемый дух и неисчерпаемую творческую силу трудящихся ВПК» и выразил надежду на то, что они и дальше будут «самоотверженно трудиться во имя революции».

Северокорейский лидер отметил, что новые РСЗО станут стержнем Вооруженных сил КНДР и «внушат противникам новый страх и нанесут им чувствительный удар».

Он заявил, что РСЗО имеют высокую манёвренность, повышенную способность преодолеть любые сложности рельефа и могут нанести внезапный массированный точный удар, взяв под огневой контроль всю территорию Южной Кореи. Ким Чен Ын особо подчеркнул, что РСЗО могут быть оснащены тактическими ядерными боеголовками. По словам северокорейского лидера, РСЗО являются кардинальным наступательным оружием, способными абсолютно взять вверх над противником.

«На бесчинство и произвол противника ТПК и правительство КНДР решительно ответили: «На ядерное оружие ядерным оружием, на тотальную конфронтацию тотальной конфронтацией!». Эту незыблемую волю военно-промышленный комплекс должен поддержать несломимыми мечом и щитом», — заявил Ким Чен Ын.

Он призвал всех работников ВПК выполнить намеченную ЦК ТПК «грандиозную стратегию оборонного развития» и приблизить «величайшие победу и славу».

Напомним, что 31 декабря и 1 января Корейская народная армия произвела испытание новейших РСЗО, обстреляв острова в Японском море.